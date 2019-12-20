Batman’da 158 aboneye elektrik sağlayan pano kundaklandı

Batman'da kaçak elektrik tüketmekte ısrar eden kişiler, gece 158 aboneye enerji sağlayan dağıtım panosunu benzin dökerek yaktı. Kundaklama olayının yaşandığı trafo bölgesinde kaçak tüketim oranının yüzde 87 olduğu tespit edildi.

Batman’ın Seyitler Mahallesi'ni besleyen 400 KVA gücündeki trafodan aldığı enerjiyi 158 aboneye dağıtan panonun ana çıkışında yer alan ve nyy adı verilen yeraltı kabloları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından benzin dökülerek ateşe verildi. Gece saat 01.30 sıralarında Petrol Caddesi üzerinde yaşanan olay sırasında bir anda tutuşan kablolardaki alevler panoyu da sardı. Yangının etkisi ile patlama sesleri duyulunca başka bir arıza için bölgede bulunan Dicle Elektrik arıza ekipleri hemen müdahalede bulundu ve trafonun enerjisini kesip, itfaiye ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de gerekli incelemeyi yaparak tutanak tuttu. Ardından Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Batman İl Müdürlüğü arıza onarım bakım ekipleri, yanan kabloları yenilemek ve gerekli bakımları yapmak için çalışma başlattı. Yaşanan olay nedeniyle mahallede uzun süreli enerji kesintisi yaşanırken, kundaklama eylemi yüzünden mahalle sakinleri mağduriyet yaşadı.



Viranşehir’de 7 pano kırıldı

Bu arada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler Dicle Elektrik tarafından kaçak tüketimi önlemek ve enerji kalitesini artırmak için Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kurduğu 7 adet alçak gerilim sayaç otomasyon panosunu kırarak tahrip etti. Saldırganların gece Hürriyet Mahallesi'nde 5, Azadi Mahallesi'nde ise 2 panoyu tahrip ettiği belirlenirken, enerji şirketi daha kısa süre önce tesis edilen panoları yenilemek için zaman geçirmeden çalışma başlattı.

Dicle Elektrik’in bugüne kadar EPDK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kriterlerine uygun olarak yaklaşık 90 milyon liralık şebeke güçlendirme ve yenileme yatırımı yaptığı ilçede tahrip edilen pano sayısı son olayla birlikte 327’ye yükseldi.

BATMAN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:52

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