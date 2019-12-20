Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı

BATMAN'da, husumetli iki aile arasında çıkan taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada 19 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Oymataş köyüne bağlı Ünlüce mezrasında meydana geldi. Mezrada oturan husumetli iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılımıyla taşlıbıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, mezraya gelen sağlık ekiplerince Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, yeni bir kavga yaşanmaması için mezrada ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.



BATMAN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:06

YATSI 18:28

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