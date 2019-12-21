Gercüş'te Yerli Malı Haftası etkinliği

Batman’ın Gercüş ilçesinde eğitim veren Gercüş Anaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından Yerli Malı Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Gercüş Anaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nı etkinlikle kutladı. Sınıflar içerisinde hazırlanan yerli mallarını içeren malzemelerin konulduğu stant önünde fotoğraf çeken çocuklar, daha sonra velileri tarafından hazırlanan yiyecekler yenildi. İkramların ardından öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Çocuklara, tutumlu olmanın öneminin aktarılmaya çalışılan hafta kapsamında okullarında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, etkinliğin öğrenciler için eğitici ve bir o kadar da eğlenceli geçtiğini söyledi.

BATMAN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

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