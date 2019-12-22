Epilepsi hastası Efrahim’in yürek dağlayan feryadı: "İyileşmek istiyorum"

"O benim sünnetim değildi"

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Batman’da otizm ve epilepsi hastası 7 yaşındaki Efrahim Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek iyileşmek istediğini söyledi.

Batman Aydınlıkevler Mahallesi'nde ikamet eden Kılıç ailesinin 7 yaşındaki çocukları Efrahim Kılıç otizim ve epilepsi hastalığı ile dünyaya geldi. Maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarını tedavi edemeyen Kılıç ailesi Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanlığı ve hayırseverlere seslenerek çocuklarının tedavi edilmesi için yardım istedi.

BATMAN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

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