Araştırmacı yazar Yıldız, Gercüş'te öğrencilerle bir araya geldi

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"O benim sünnetim değildi"

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Araştırmacı yazar Abdullah Yıldız, Batman'ın Gercüş ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Gercüş TÜGVA temsilciliği tarafından düzenlenen yazaröğrenci buluşmaları devam ediyor. İlçeye gelen araştırmacı yazar Abdullah Yıldız, bir kafede öğrencilerle buluştu.Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı ile TÜGVA Gercüş temsilcisi Zübeyir Çetin'in de katıldığı etkinlikte Yıldız, ayet ve hadislerden örnekler vererek namazın önemi hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

BATMAN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

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