İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

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Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir mahallede bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda iş yerinde 134 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda biri yaşı küçük 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemi devam ediyor.

BATMAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

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