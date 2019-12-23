Terk edilmiş binada uyuşturucu ele geçirildi

"O benim sünnetim değildi"

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Batman’da bir köyde bulunan terk edilmiş binaya yapılan baskında 514 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında merkez Akça köyü sınırlarında terk edilmiş bir binada yapılan operasyon sonucunda 514 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

BATMAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

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