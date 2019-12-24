Gercüş’te lise öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Batman’ın Gercüş ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, Sarıkamış harekatının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Sarıkamış harekatının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerden Şehmus Güner, günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı. Daha sonra öğretmen ve lise öğrencileri ellerinde Türk bayrakları ile ilçe merkezinin en işlek caddelerinden Kazım Koyuncu bulvarı üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinliğin koordinatörlüğünü yapan Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Mehmet Emin Yenigün, mukaddes topraklar için, kutlu dava için kendi canlarını karşılık olmaksızın seve seve ve isteyerek feda eden bu vatan evlatlarını rahmetle andıklarını söyledi.

BATMAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

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