Sason Çayında ıslah çalışılmalarına başlandı

Batman'ın Sason ilçesinde yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkınlıkları önlemek, çevre düzenlemesi ve ıslah çalışmaları nedeniyle Sason Çayında çalışma başlatıldı.

Sason Kaymakamlığı ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Sason Çayı ıslah çalışmalarının ilk etabı Boğazkapı, Yolüstü, Ergünü, Çayırlı, Derince, Kaleyolu boyunca çalışmaların bitirildiğini belirten ekipler, ilçe merkezini ikiye bölen merkez köprüsünün çevresinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Islah çalışmalarının yapıldığı Sason Çayı çevresinde arazisi bulunan ve daha önceki yıllarda arazilerine su basması dolayısıyla büyük zarara uğradıklarını belirten bazı vatandaşlar, çalışmaların başlatılmasıyla su taşkınlıklarına karşı rahat bir nefes aldıklarını belirterek alınan önlemden dolayı ilçe kaymakamı Abdullah Özadalı’ya teşekkür etti.

BATMAN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:55

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