Gercüş’te öğrenciler ağız ve diş sağlığı eğitimi

Batman’ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'ndaki öğrencilerin ağız ve diş bakımı gerçekleştirildi.

Gercüş Cumhuriyet İlkokulu'nda koruyucu ağız ve diş sağlığı eğitimleri kapsamında öğrencilerin ağız ve diş sağlığı bakımı gerçekleştirildi. Çocuklar ayrıca ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile diş fırçalama eğitimi verildi. Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından verilen eğitimlerin sonunda öğrencilere macun ve diş fırçası hediye edildi.

BATMAN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:55

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