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Külekçi Sason’da şehit yakınlarını ziyaret etti

İHA

İçişler Bakanlığı Kardeş Şehirler Koordinatörü Ahmet Külekçi, Sason'da şehit yakınları tarafından düzenlenen 'Şehitleri unutmayın, unutturmayın' temalı programa katılmak üzere Batman'ın Sason ilçesine gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Külekçi Sason’da şehit yakınlarını ziyaret etti

İçişler Bakanlığı Kardeş Şehirler Koordinatörü Ahmet Külekçi, Sason’da şehit yakınları tarafından düzenlenen 'Şehitleri unutmayın, unutturmayın' temalı programa katılmak üzere Batman’ın Sason ilçesine gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.
İlçe ziyaretinde ilk olarak Sason kaymakamlığında Kaymakam Abdullah Özadalı ile bir araya gelen Külekçi, daha sonra Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'Şehitleri unutmayın, unutturmayın' temasıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Şehit yakınları ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve lise öğrencileri kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Külekçi daha sonra ilçedeki şehit yakınlarını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Sason şehit yakınları ve gazilerle yardımlaşma ve dayanışma derneğinde şehit yakınlarıyla bir araya gelen Külekçi’ye şehit yakınları tarafından plaket takdim edildi. İçişler Bakanlığı Kardeş Şehirler Koordinatörü Ahmet Külekçi’ye ilçedeki temaslarında Kaymakam Abdullah Özadlı’nın yanı sıra Batman Gazi ve Şehit Yakınları Dernek Başkanı Şehmuz Özcan ve Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik eşlik etti.

BATMAN

27 Aralık 2019 Cuma

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