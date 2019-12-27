Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş memleketi Batman’da toprağa verildi

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’de görev yaparken izinli olarak gittiği İstanbul’da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Kurt, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa veridi.

Görev yaptığı Hakkari’den 5 günlük izin için İstanbul’da yaşayan ailesinin yanına giderken yaşadığı trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 23 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Kurt’un cenazesi memleketi Batman'ın Sason ilçesine getirilerek, akraba ve yakınlarının gözyaşları eşliğinde Kayabaşı Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Uzman Çavuş Murat Kurt’un cenazesine İlçe kaymakamı Abdullah Özadlı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, ilçedeki rütbeli askeri personeller ve çok sayda vatandaş katıldı.

BATMAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:10

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.