Sason’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

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Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçede iki gündür etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sarıyayla, Yuvalar, Bayramlar, Örenağıl ve Karayün köy yolları etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolları ulaşıma kapanan köylülerin durumu ilçe özel idare ekiplerine bildirmesi üzerine köy yollarında açma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

BATMAN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

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