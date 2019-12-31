650 yıllık Eyyubi köşkünün turizme kazandırılması talebi

Batman’ın tarihi antik kenti Hasankeyf’te bulunan 650 yıllık Eyyubi köşkünün turizme kazandırılması gerektiğini belirten aktivist Emin Bulut, yetkililere tarihi köşkü yatırım programına almaları çağrısında bulundu.

Ilısu Baraj suları altına kalacak olan Hasankeyf’te bulunan ve sudan etkilenmeyen tarihi Eyyubi köşkü daha önce restore edilmişti. Doğa ve kültür aktivisti Emin Bulut, 650 yıllık tarihi bulunan köşkün turizme kazandırılmasını bunun için de köşkün yatırım planına alınması gerektiğini söyledi. Bulut, "Eyyubi köşkü çok amaçlı bir köşk. Buranın bir kısım bakımı yapıldı. Arka tarafta bir camisi var, duvar surlarıyla örülmüş yığma taş ve kesme taş sanatıyla yapılmış, çok özel 650 yıllık bir köşktür. Buranın mağaralar gibi mutlaka turizme kazandırılması gerekir. Buradaki tarihi eserlerin restorasyonu, bakımı temizliği yapıldıktan sonra Batman ve bölge turizmine ayrı bir güzellik katacağını düşünüyoruz. Yetkililere köşkü yatırım programına almaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

BATMAN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:57

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