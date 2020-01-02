Milli Eğitim Müdürü Konakçı, öğrenciler ile kitap okudu

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Batman’ın Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehabettin Konakçı ilçeye bağı Kayapınar beldesi ve Doruk köyünde bulunan okullara incelemelerde bulunarak öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı.

20 dakika süren kitap okuma etkinliğinin ardından öğrencilerle sohbet ederek sorularına cevap veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Konakçı, çocuklar ile kitap okumanın önemini anlattı. Ardından Yenice İlkokulu ve Doruk İlkokulunu ziyaret eden Konakçı öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

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