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Kaymakam Özadalı, yol çalışmalarını yerinde inceledi

İHA

Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Balbaşı ve Acar köylerinde yapımı devam eden stabilize yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Özadalı, yol çalışmalarını yerinde inceledi

Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Balbaşı ve Acar köylerinde yapımı devam eden stabilize yol çalışmalarını yerinde inceledi.
İncelemelerde Kaymakam Özadalı’ya İlçe Özel İdare Müdürü Cuma Aydın ve Özel idareye bağlı şantiye çalışanları eşlik etti. Sason Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Balbaşı ve Acar köy yollarında stabilize ve bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Abdullah Özadlı, yapılan yolda eksikliğe mahal verilmeyeceğini belirterek, vatandaşların araçları ile kolayca ulaşım sağlayabilmesi için çalışmaları özenle takip edileceğini söyledi.

BATMAN

03 Ocak 2020 Cuma

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