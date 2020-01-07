Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde güvenlik korucusu Şakir Erikli (33), uzun namlulu silahla, nöbet arkadaşlarına ateş açtı. Olayda Şakir Erikli'nin kuzeni Veysi Erikli (22) hayatını kaybetti, 2 korucu yaralandı.

Olay, dün gece Kozluk ilçesindeki Ünsaldı Jandarma Karakolu'nda meydana geldi. Güvenlik korucusu Şakir Erikli, henüz bilinmeyen bir sebeple birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına uzun namlu silahla ateş açtı. Açılan ateşte Şakir Erikli'nin kuzeni 1 çocuk babası Veysi Erikli olay yerinde yaşamını yitirdi, güvenlik korucuları Yakup Kıral ve Orhan Avcı ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Kıral ile Avcı'nın hastanenin acil servisinde tedavisi sürerken, Veysi Erekli'nin cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Şakir Erikli'nin sorgusu sürüyor.

BATMAN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:18

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.