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Karşıya geçmek isterken hayatından oldu

İHA

BatmanKozluk yolunda karşıya geçmeye çalışan bir kişi, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BatmanKozluk yolunda karşıya geçmeye çalışan bir kişi, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, BatmanKozluk yolu Doluca köyü mevki'inde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Edip Ergül’e yolcu otobüsü çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ergül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ergül’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:25
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  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:40
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