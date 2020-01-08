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Batman'da, beyin erimesi hastalığı olan Ahmet için seferberlik

DHA

BATMAN'da öğretmenlik yapan Fatma- İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (12) ile Ahmet Çınar (6) Abay, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis) (beyin erimesi) hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet için 3 milyon liraya ihtiyaç duyulmasının ardından Batman Valiliği, yardım komisyonu kurdu. Kent sakinleri de cumartesi günü saat 19.30'da sosyal medyada '#ahmeteumutolalım' etkinliğini başlatacak. 

BATMAN'da öğretmenlik yapan Fatma- İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (12) ile Ahmet Çınar (6) Abay, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis) (beyin erimesi) hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet için 3 milyon liraya ihtiyaç duyulmasının ardından Batman Valiliği, yardım komisyonu kurdu. Kent sakinleri de cumartesi günü saat 19.30'da sosyal medyada '#ahmeteumutolalım' etkinliğini başlatacak. 
Türkiye'de ender görülen, ölümcül olan ve beyin erimesi olarak bilinen NCL hastası Emircan Abay'a teşhis geç koyuldu. Aynı hastalık, daha sonra kardeşi Ahmet Çınar Abay'da da ortaya çıktı. Batman'da yaşayan ve tedavi masrafı fazla olan hastalıkla mücadele edemeyen öğretmen çift Fatma- İhsan Abay, Batman Valiliği'nden yardım talep etti. Aile, Ahmet Çınar'ın tedavisi için 3 milyon lira gerektiğini belirtti. 
İLK BAĞIŞ VALİDEN
Batman Valisi Hulusi Şahin, 2 gün önce makamında, baba İhsan Abay ile görüşerek, oğlu Ahmet'in tedavi masrafının karşılanması için komisyon kurduklarını söyledi. Komisyona 10 bin lira bağış yapan Vali Şahin, "Böylesine bir olaya kayıtsız kalamayız. Edirne'den Ardahan'a Türkiye'nin her bir köşesinde devlet, vatandaşının 24 saat yanında, emrindedir. Minik Ahmet Çınar'ın tedavisi için ne gerekiyorsa yapacağız. Ailenin başka ihtiyaçları varsa onlar da karşılanacak" dedi.
Batmanlılar da paranın toplanması için seferber oldu. Batman Lisesi, Fen Lisesi ve Gültepe Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal medyanın yanı sıra okullarında gerçekleştirdikleri etkinliklerle kampanyaya destek oldu. 50'nci Yıl İlkokulu'ndan bir grup öğrenci, dün yağışa rağmen Ahmet Çınar için başlatılan yardım kampanyasının hesap numaralarının yazdığı broşürlerden kentin işlek noktalarındaki esnafa dağıttı. Kampanyanın duyurusu, kentteki minibüs duruklarına asılan afişlerle duyuruldu.
SOSYAL MEDYADAN DESTEK
Minik Ahmet Çınar için kent sakinleri, cumartesi günü saat 19.30'da sosyal medyada '#ahmeteumutolalım' etkinliğini başlatacak. Baba İhsan Abay, halkın duyarlılığı karşısında duygulandıklarını belirterek, "Kampanyaya kısa sürede büyük destek var. Tedavi masrafının büyük olması bizi karamsarlığa itmişti; ancak Batman kamuoyunun büyük desteği bize moral oldu. Cumartesi günü sosyal medyada etkinlik gerçekleştirilecek. Öğrenciler başta olmak üzere duyarlılık gösteren herkese şükranlarımızı iletiyoruz" dedi. 
İhsan Abay, oğlu Ahmet Çınar için kampanya kapsamında Batman Ziraat Bankası şubesinde açılan hesaba destek olunmasını talep etti. 

BATMAN

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:40
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