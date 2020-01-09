Batman'da, 24 köy yolu kardan kapandı

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BATMAN'ın Sason ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, kardan kapanan 24 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Sason ilçesinde kar yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, kardan 24 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. İl Özel İdare Yol Şube Müdürü Sait Öner, 4 ayrı ekiple kar temizleme çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık bin 280 kilometre yolu kardan temizledik. Ekipler, zaman zaman gece saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. Sason ilçemizde kardan kapanan 24 yerleşim biriminin yolunu temizlemek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

BATMAN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:58

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