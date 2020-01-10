Ayağı kırılan at acılar içinde ölüme terk edildi

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Dereiçi köyü kırsalında ayağı kırılan sahipsiz at acılar içinde ölüme terk edildi.

Dereiçi köyü kırsalında hayvanlarını otlatmaya çalışan çobanların fark ettiği yaralı atın ayağının kırıldığı ve kırık bölgesinde kemiklerinin görüldüğü ifade edildi. Kendi imkanları ile ayağı kırılan ata yardım etmeye çalıştıklarını belirten çobanlar, atın büyük acı çektiğini söyledi. Atın bulunduğu yerin kış nedeniyle çok soğuk olduğunu belirten çobanlar, atın ayağı kırıldığı için bir yere gidemediğini ve çevrede buldukları bir çuvalla kırılan ayağı kısmen sarmaya çalıştıklarını ifade ederek, yardım edilmezse atın telef olacağını söyledi.

BATMAN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:58

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