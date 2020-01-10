Lastiği patlayan araç kazaya neden oldu, sürücünün burnu bile kanamadı

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’ın Gercüş ilçesinde lastiği patlayan araç kullanılmaz hale gelirken, doktor olan sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Gercüş Devlet Hastanesinde görevli Dr. Ayten Erdal yönetimindeki 35 UCY 11 otomobil, Yolağzı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucunda sağa sola savrularak yoldan çıktı. Kazada şans eseri sürücünün burnu bile kanamadı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sürücü Dr. Ayten Erdal'ın burnunun kanamadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

BATMAN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.