Batman’da hayvan hırsızları yakalandı

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Batman’ın Gercüş ilçesinde 30 küçükbaş hayvan çalan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayı, Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaşandı. 30 adet küçükbaş hayvanın çalındığının 156 jandarma hattına bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Gercüş, Hasankeyf ve Batman İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu şüpheliler Hasankeyf ilçesi Üçyol köyü bölgesinde çaldıkları 30 adet küçükbaş hayvan ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve çalınan 30 adet küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.

BATMAN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:58

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