Batman'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN'da patenli 2 gencin belediye otobüsüne tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Turgut Özal Caddesi'nde patenli 2 genç, hareket halindeki Batman Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne tutunarak yolculuk etti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra otobüsü bırakan patenli gençler, güzergah değişip, yollarına devam etti.



BATMAN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.