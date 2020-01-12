NCL hastası Ahmet için umutlar artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

NCL hastası Ahmet için umutlar artıyor

DHA

BATMAN'da, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis) hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay'ın (6) tedavisine gerekli olan paranın toplanması için başlatılan kampanya kapsamında kermes düzenlendi. Kermese katılan Vali Hulusi Şahin, "Herkes karınca kararınca bu kampanyaya destek verdi. Belli bir yol aldık. Ben açıkçası ümitliyim. Bu parayı toplayacağız, öyle görünüyor" dedi.

BATMAN'da, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis) hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay'ın (6) tedavisine gerekli olan paranın toplanması için başlatılan kampanya kapsamında kermes düzenlendi. Kermese katılan Vali Hulusi Şahin, "Herkes karınca kararınca bu kampanyaya destek verdi. Belli bir yol aldık. Ben açıkçası ümitliyim. Bu parayı toplayacağız, öyle görünüyor" dedi.
Öğretmenlik yapan Fatmaİhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (12) ile Ahmet Çınar, beyincik erimesi olarak bilinen NCL hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet için gerekli olan 3 milyon liranın toplanması için Batman Valiliği, yardım komisyonu kurdu. Ahmet'in tedavisi için kent sakinleri seferber olurken, özel bir eğitim kurumu da kermes düzenledi.
'BU PARAYI TOPLAYACAĞIZ ÖYLE GÖRÜNÜYOR'
Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan kermesin geliri, Ahmet'in tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına aktarılacak. Kermeste konuşan Vali Hulusi Şahin, Ahmet'in tedavisi için gerekli paranın toplanacağına inandığını söyledi. Vali Şahin, "Herkes bu kampanyaya destek verdi. Belli bir yol aldık. Ben açıkçası ümitliyim. Bu parayı toplayacağız, öyle görünüyor. Bunun dışında başka girişimlerimiz de var. Umut ediyoruz Ahmet´e çare olacak. Sadece para yetmiyor, dua da gerekiyor. Gençlerin sahiplendiği her şey bir başka oluyor. Bugün o kadar güzel bir kermes düzenlemişler ki; gerçekten duygulanmamak elde değil. Gençlerimizin duyarlılığı, sosyal sorumluluk duyguları gerçekten çok ileri seviyede" dedi.
'SOSYAL MEDYADA 170 BİN KİŞİ DESTEK VERDİ'
İhsan Abay ise oğlu Ahmet için dün akşam sosyal medyada başlatılan '#ahmeteumutolalım' etkinliğine 170 bin kişinin destek verdiğini söyledi. Kampanyaya destek olan herkese teşekkürlerini ileten Abay, umutlu olduğunu söyledi. Abay, "Dünden beri ümitlerim epey arttı. 700 bin Euro tedavi masrafları söz konusu. Keşke SGK bu tedaviyi üstlenebilseydi, ama ilaç firmaları ne yazık ki bu durumu istismar ediyor. Valimizin, halkımızın ve toplumun diğer kesimlerinin duyarlılığı bizleri duygulandırdı. Allah hepsinden razı olsun. Sosyal medyada yaklaşık 170 bin insan Ahmet Çınar'ı destekledi. Türkiye´de uzun süre birinci sıradaydı. Dünyada ise 4-5 sıraya girdi. Epey gündeme tuttuk, halk seferber olmuş. Halk da Ahmet Çınar´ın kurtulmasını istiyor. Dolayısıyla halk bu kadar Ahmet Çınar´ı desteklemişken Sayın Cumhurbaşkanı'mız zamanında el atar ve bu işi çözüme kavuştururlar. Sayın Valimiz Hulusi Şahin yardım kampanyasını başlattı. Kendileri de bu sorunu çözeceklerine inanıyorum" diye konuştu.

BATMAN

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyonda 18 tutuklama
YEREL HABERLER Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyonda 18 ...
Batman'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama
YEREL HABERLER Batman'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama
Batman'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Batman'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Batman’da hayvan hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da hayvan hırsızları yakalandı
Batman’da kumar baskını
YEREL HABERLER Batman’da kumar baskını
Batman’daki DEAŞ operasyonunda 13 tutuklama
YEREL HABERLER Batman’daki DEAŞ operasyonunda 13 tutuklama
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde İHA muhabirlerine ödül
YEREL HABERLER 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde İHA ...
Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarını ...
Lastiği patlayan araç kazaya neden oldu, sürücünün burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan araç kazaya neden oldu, sürücünün ...
Ayağı kırılan at acılar içinde ölüme terk edildi
YEREL HABERLER Ayağı kırılan at acılar içinde ölüme terk edildi
İlçelerinde görev papan polisin eşine uygun donör için kan bağışında yarıştılar
YEREL HABERLER İlçelerinde görev papan polisin eşine uygun donör ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X