Bilgisayar hırsızları yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir okuldan bilgisayar çalan yaşı küçük iki çocuğu yakaladı.



Batman'da farklı okulda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri yapmış olduğu çok yönlü çalışmalar neticesinde, zanlıların yaşı küçük D.T. ve M.D. olduğunu tespit etti. Yakalanan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BATMAN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.