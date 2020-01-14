Gercüşspor yoluna doludizgin devam ediyor

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Batman 1. Amatör Ligi A Grubu'nda Gercüşspor, evinde konuk ettiği Yenipınarspor'u 32 mağlup etti.

Gercüşspor, Yenipınarspor'u 32 yendi. Gercüş ilçe stadında oynanan maçta Gercüşspor'un gollerini Hazni Şen, Egemen Akman ve Murat Şahin'den geldi. Gercüşsporlu futbolcular, maçtan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Gercüşspor Başkanı Veysi Günaydın, bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bütün futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

BATMAN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

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