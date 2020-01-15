Başkan Gür ev ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Batman İl Başkanı Av. A. Akif Gür, Seyitler Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Gür’e, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül ve teşkilat mensupları eşlik etti. Başkan Gür, ziyarette mahallelinin sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşları ziyaret edip dinleyerek istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Gür, yakın zaman da kapalı spor salonunun yapılacağı müjdesini mahalleliye verdi. Halkın sorun ve taleplerinin çözümü için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Gür, millete ve memlekete hizmet etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

BATMAN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:58

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