Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bir kişi tutuklandı

Batman’da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman kent merkezinde H.F.'nin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan H.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BATMAN
16 Ocak 2020 Perşembe
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