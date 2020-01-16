Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bir kişi tutuklandı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Batman’da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman kent merkezinde H.F.'nin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan H.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:57

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