Kaymakam Özadalı imam ve vaizlerle bir araya geldi

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadlı, kentteki imam ve vaizlerle bir araya geldi.

Hizmette verimliliği artırmak, bilgi paylaşımında bulunmak, mevcut sorunları ve çözüm yollarını görüşmek üzere, İlçe Müftülüğü tarafından Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Özadalı, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, imamlar, vaizler ile Kur'an kursu öğrencileri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, halkın din görevlilerine duyduğu güvenin muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi Kaymakam Özadalı, "İmam ve vaizleri, gerek camide gerekse cami dışında dini eğitim ve hizmetler konusunda titiz şekilde çalışması ve vatandaşlarımıza karşı saygı, sevgi ve hoşgörü kuralları içerisinde davranması gerekmektedir” dedi.

Toplantı görüş alışverişlerin ardından sona erdi.

BATMAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:57

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