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Gazlı içecekler çocuklarda bağımlılık yapabilir

İHA

Batman’da görev yapan gastroenteroloji uzmanı Dr. Evren Kanat, gazlı içeceklerin çocuklarda bağımlılığa neden olabileceğini söyledi.
Gastroenteroloji uzmanı Dr. Evren Kanat ailelere, gazlı içecekler konusunda uyarılarda bulundu. Asitli ve gazlı içeceklerin tamamen boş ürünler olduğunu belirten Uz. Dr. Kanat, bu tür içeceklerde fosfor, şeker, aspartan ve kafein gibi maddeler bulunduğuna dikkat çekti. Bu maddelerin tamamının çocuklarda çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkardığını vurgulayan Uz. Dr. Kanat, “En başta diş sağlığı ve sindirim sistemi etkileniyor. İçermiş olduğu maddelerden dolayı özelikle çocukların süt dişleri çıktığı dönemlerde içerdiği şeker bazlı gıdalar nedeni ile dişlerin kötü gelişmesine, şekil ve beslenme bozukluğuna neden olmaktadır. Hazım problemi, bulantı ve kusma, kilo alımını engellemektedir” dedi.

Ciddi ruhsal problemleri beraberinde getiriyor
Gazlı içeceklerin vücuttaki kalsiyum dengesini de etkilediğini aktaran Uz. Dr. Kanat, şöyle devam etti:
“Kalsiyum dengesi etkilendiği zaman çocuğun gelişim sürecini de engeller, buna bağlı olarak iskelet yapısı değişir ve çocuğun büyümesinde gerileme meydana gelir. Gazlı içecekler tüketen çocuklarda diş çürümeleri yaşar. Özelikle Amerika’da yapılan araştırmalarda diyabetin yüzde 85 oranında artmasının nedenlerinden birinin, çocuk yaş gurubunda şeker oranı yüksek gazlı ve asitli gıdaların tüketilmesi olduğu ortaya çıkmıştır. Asitli ve gazlı gıdalar tamimiyle boş bir üründür. Yüksek miktarda enerji kalori içermektedir, ne vitamin ne besleyici özeliği bulunmaktadır, tamamen kalori üzerine gittiği için ileri derecede obeziteye neden olur. Ciddi anlamada çocuklarda şeker riskini artırmaktadır. Aspartan ve kafein çok tüketildiği zaman çocukta ciddi anlamda ruhsal problemlere neden olmaktadır. Duygu durum bozukluğu konsantrasyon bozukluğuna neden olmaktadır. Çocuklarda ders kapasitesinde düşme söz konusudur ve bağımlığa neden olabilmektedir. Çocuklarımızı bunlardan uzak tutuğumuz sürece bunların önüne geçmiş oluruz. Gazlı içeceklerin yerine taze süt ev ortamında kaynatılabilir. Taze sıkılmış meyve suyu tüketmelerini öneriyoruz. Mümkün mertebe çocuklarınızı şekerli su özelikle kafein içeren gıdalardan uzak durmasını tavsiye ederiz.”

BATMAN

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:57
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