Batman'da, 170 bin öğrencinin karne heyecanı

BATMAN'da eğitim gören 170 bin öğrenci, karnelerini alıp, yarıyıl tatiline başladı. Vali Hulusi Şahin, karne töreninde velilere seslenerek, "Çocuklarımızı sıkıştırmayalım. Motivasyon ve ödül ile çocuklarımızı güdülemeliyiz. Onlara moral vermeliyiz" dedi.

Batman'da, 20192020 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan 170 bin öğrenci karnelerini aldı. Gültepe Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu'nda, karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve öğrenciler ile velileri katıldı. Folklor gösterileriyle başlayan törende Vali Şahin, 1'inci sınıf öğrencilerine karne dağıttı. Tatilde öğrencilerin moral depolaması gerektiğini belirten Vali Şahin, "Kısa bir tatil. Öğrenciler dinlensinler, eğlensinler. Moral ve enerji depolasınlar. İkinci eğitim dönemine şevkle güçle hazır hale gelsinler. Çocuklarımızı sıkıştırmayalım. Karnelerinde negatif şeyler olabilir. İki çeşit güdüleme yöntemi var. Biri ceza ile biri ödül ile ama cezayla yapılan güdülemenin kesinlikle uzun vadeli olmadığını uzmanlar söylüyor. Motivasyon ve ödül ile çocuklarımızı güdülemeliyiz. Onlara moral vermeliyiz. Onları mutlaka yapabileceklerine inandırmalıyız. O zaman emin olun, hepsi başarılı olacaktır" diye konuştu.

Vali Şahin, daha sonra Türkiye'de ilk olan ve öğrencilerin evde sebzemeyve çekirdeklerini kurutarak, oluşturduğu 'İyi Tarım Atölyesi'nin açılışını yaptı.



BATMAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:57

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