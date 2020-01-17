Kar Gercüş'ü beyaza bürüdü

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Batman’ın Gercüş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Gercüş'te sabah saatlerinden itibaren başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağmasına en çok karnelerini alan çocuklar sevindi. Kartopu ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkaran çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Öte yandan kar yağışından en çok pazarcı esnafı etkilendi. Sabah saatlerinde tezgahlarını açan esnaf, kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Yaktıkları odunlarla ısınmaya çalışan esnaf, soğuk hava nedeni ile tezgahlarını kapatmak zorunda kaldı.

BATMAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:57

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