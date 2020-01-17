Havalar soğudu, aşırı yüke elektrik dağıtım panoları dayanmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Havalar soğudu, aşırı yüke elektrik dağıtım panoları dayanmıyor

İHA

Havaların soğuması ile birlikte elektrikli ısıtıcıların yoğun biçimde kullanıldığı Güneydoğu Anadolu'da dağıtım panoları, kayıt dışı tüketimin de etkisi ile aşırı yüke dayanamayarak yanıyorlar. Son olarak Batman ve Şanlıurfa'da iki elektrik dağıtım panosu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Havalar soğudu, aşırı yüke elektrik dağıtım panoları dayanmıyor

Havaların soğuması ile birlikte elektrikli ısıtıcıların yoğun biçimde kullanıldığı Güneydoğu Anadolu'da dağıtım panoları, kayıt dışı tüketimin de etkisi ile aşırı yüke dayanamayarak yanıyorlar. Son olarak Batman ve Şanlıurfa’da iki elektrik dağıtım panosu yanarak kullanılamaz hale geldi.
Batman’ın Çarşı Mahallesi ile Kısmet Mahallesi arasında bulunan 78 numaralı dağıtım merkezine ait binadaki 350 aboneye enerji verilen dağıtım panosu, aşırı yük nedeniyle yanmaya başladı. Trafo binasından çıkan dumanlar ve patlama sesleri korkuya yol açarken, olayı haber alan Dicle Elektrik ekipleri zaman geçirmeden bölgeye gitti. Elektrik enerjisinin kesilmesinin ardından itfaiye tarafından yangın söndürüldü. Dicle Elektrik ekipleri daha sonra dağıtım panosunu yenileyerek, enerji akışını yeniden sağladı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi Paşa Konağı Caddesi'nde yaklaşık 200 aboneye enerji dağıtan elektrik panosu da aşırı yüke dayanamayarak yanmaya başladı. Yangın büyüyünce elektrik yüklü kabloların birbirine temas etmesi sonucu patlamalar yaşandı. Çevrede bulunan korkuya kapılırken, olayın ihbar edilmesi üzerine Dicle Elektrik ekipleri bölgeye giderek panoya enerji akışını kesti. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından Dicle Elektrik tarafından pano yenilendi ve 200 aboneye yeniden enerji verilmeye başlandı.
Dicle Elektrik yetkilileri, her iki yangının da aşırı yüklenmeden dolayı çıktığını belirterek, “Havaların soğuması ile birlikte elektrikli ısıtıcıların kullanımında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu da doğal olarak trafo ve panolarımızın üzerine normalin çok üzerinde yük binmesine neden oluyor. Aşırı yükten dolayı fazlasıyla ısınan pano ve trafolarımız ne yazık ki bu şekilde yanarak devre dışı kalıyorlar. Bu yüzden çok kişi uzun süreler enerjisiz kalarak mağdur oluyor. Bunların yaşanmaması için tüketimde aşırıya kaçılmaması, özellikle de kayıt dışı elektrik kullanılmaması gerekmektedir” dedi.

BATMAN

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Kapan-4 Mava'da 41 sığınak ve mağara imha edildi
YEREL HABERLER 'Kapan-4 Mava'da 41 sığınak ve mağara imha edildi
Batman merkezli 5 ilde sahte rapor operasyonu: 67 gözaltı
YEREL HABERLER Batman merkezli 5 ilde sahte rapor operasyonu: 67 ...
Kar Gercüş'ü beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Kar Gercüş'ü beyaza bürüdü
Batman'da, 170 bin öğrencinin karne heyecanı
YEREL HABERLER Batman'da, 170 bin öğrencinin karne heyecanı
Gercüş'te karne heyecanı
YEREL HABERLER Gercüş'te karne heyecanı
Batman'da üzerinde kurşun izi bulunan kafatası bulundu
YEREL HABERLER Batman'da üzerinde kurşun izi bulunan kafatası ...
Batman’da 170 bin öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Batman’da 170 bin öğrenci karne aldı
Gazlı içecekler çocuklarda bağımlılık yapabilir
YEREL HABERLER Gazlı içecekler çocuklarda bağımlılık yapabilir
Kaymakam Özadalı imam ve vaizlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Özadalı imam ve vaizlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bir kişi tutuklandı
Tekerlekli sandalyede yaptığı ahşap ürünleri satıp, 4 çocuğunu okuttu
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyede yaptığı ahşap ürünleri satıp, 4 ...
Polis Eşleri Kaynaştırma ve Yardımlaşma Derneği'nden öğrencilere destek
YEREL HABERLER Polis Eşleri Kaynaştırma ve Yardımlaşma Derneği'nden ...
Başkan Gür ev ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Gür ev ziyaretlerine devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X