Batman’da sahte rapor operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Batman merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, para karşılığında sahte ve usulsüz engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmesini sağladıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle Batman'da gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı, İstanbul, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te gözaltına alınanların ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Batman ve Diyarbakır'daki kamu hastanelerinden engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için kendilerine müracaat edenlere, hastanelerdeki irtibatlı oldukları kamu görevlileriyle hareket ederek para karşılığı sahte ve usulsüz rapor düzenlenmesini sağlayan ve bu yolla haksız kazanç elde ederek kamu kurumlarını zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda Batman'da gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Batman merkezli İstanbul, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 67 zanlı yakalanmış, operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda engelli sağlık kurulu raporu, ilaç kullanım raporları ve tahlil sonuçları ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

BATMAN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:57

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