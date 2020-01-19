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Batman'da 2019'da 2 ton uyuşturucu ele geçti, 100 kişi tutuklandı 

DHA

BATMAN'da 2019 yılında düzenlenen 287 operasyonda yaklaşık 2 ton uyuşturucu ele geçirilirken, 100 kişi tutuklandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 2019 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonların bilançosu açıklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, geçen yıl uyuşturucuyla mücadele kapsamında 287 operasyon düzenlendiği belirtilerek, yaklaşık 2 ton uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 409 kişiden 100'ünün tutuklandığı ifade edilen açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'müz tarafından 2019 yılı içerisinde toplam 287 operasyon düzenlenmiş olup, bu operasyonlar neticesinde 409 şahıs yakalanmış ve 100 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanmıştır. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 1 ton 934 kilo 416 gram esrar, 32 kilo 437 gram metamfetamin, 1 kilo 654 gram eroin, 736 uyuşturucu hap, 38 gram kokain ele geçirilmiştir" denildi.

BATMAN

19 Ocak 2020 Pazar

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