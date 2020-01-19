Gercüş’te yoğun sis hayatı durma noktasına getirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeni ile hayat durma noktasına geldi.

İlçede sabahın erken saatlerinde oluşan sis nedeni ile görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle Ayrancı geçidinde zorlanan sürücüler, hızlarını düşürüp sinyallerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Araç sürücüsü Tahsin Kaya, yoğun sis nedeni ile araç kullanmakta zorlandıklarını söyledi. Kaya, "Yoğun siste dikkatli olmadığımız takdirde kazalar kaçınılmaz olur. Görüş mesafesi 2030 metre arasında. Sürücülerin kurallara uyup hızlarını düşürerek ilerlemesinde fayda var" dedi.

BATMAN 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.