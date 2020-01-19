Batman'da bir yılda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

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Batman'da son bir yılda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 2 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 409 kişiden 100'ü tutuklandı.

Batman’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2019 yılı içerisinde 287 operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 409 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 100'ü tutuklandı. Operasyonlarda 1 ton 934 kilo 416 gram esrar, 32 kilo 437 gram metamfetamin, 1 kilo 654 gram eroin, 665 adet ecstasy hap, 38 gram kokain ve 71 adet suboxane hap ele geçirildi.

BATMAN 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:57

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