Batman’da trafik kazası: 9 yaralı

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Batman'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye, BatmanBeşiri karayolunda Türkiye Petrolleri işçilerini Kozluk ilçesine götüren Kadir Yaman yönetiminde plakası henüz öğrenilemeyen servis aracı ile Salih Uçar'ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, iki araçtaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince kentteki hastanelere ve Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BATMAN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:31

YATSI 18:51

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