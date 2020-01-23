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Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

İHA

Uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla top yekun mücadele etmek, bu konuda kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla; İçişleri Bakanlığınca 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleştirilen "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda Batman'ın Kozluk ilçesinde yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

Uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla top yekun mücadele etmek, bu konuda kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla; İçişleri Bakanlığınca 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleştirilen “Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı’nda Batman'ın Kozluk ilçesinde yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.
Kaymakamlık toplantı salonunda, Kaymakam Osman Bilici başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Ersoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı, İlçe Müftüsü Hasan Serçe ve daire amirleri katıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla mücadele yöntemlerini içeren sunumu ile başlayan toplantı, Kaymakam Osman Bilici’nin konuşmaları ve uyuşturucu ile mücadelede ilçede yapılan çalışmaları değerlendirmeleri ile devam etti.

"Uyuşturucu aklı ve iradeyi çalıştıramaz hale getirir"
Uyuşturucunun aklı ve iradeyi çalıştıramaz hale getirdiğini, toplumu derinden etkileyen sosyal bir sorun ve ülkenin kanayan yarası olduğunu belirten Kaymakam Bilici; "Umut bağladığımız gençlerimizin uyuşturucu madde bağımlılığından dolayı göz göre göre hayatlar kararıyor, müptelası oldukları uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kurbanı oluyorlar. Terör kadar büyük bela haline gelen bu bağımlılığın binlerce gencimizi kıskacına aldığını görüyoruz. Milletimizin ve ailelerimizin akıl ve mantığıyla hareket eden berrak ve uyuşmamış beyinlere ihtiyaç vardır. Uyuşturucu madde ve her bağımlılıkla mücadelede bütün kurumlarımıza ve ailelerimize büyük görevler düşmektedir. Paydaş kurumlarımızın kurumlarına ait uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla mücadele eylem planı hazırlayıp ona göre çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Her türlü bağımlılığa karşı mücadelenin kararlılıkla devam edecektir ve bu konuda ilçede paydaş kurumlarımızca kapsamlı çalışmaların koordinasyon halinde devam edecektir" dedi.
Toplantı, kurum yöneticilerinin uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla mücadelede kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vermeleriyle sona erdi.

BATMAN

23 Ocak 2020 Perşembe

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