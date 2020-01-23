Batman’da kursiyer kadınlara güçlendirme eğitimi verildi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Batman’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi işbirliği protokolü kapsamında ÇATOM kursiyerleri kadınlara eğitim verildi.

Batman'ın 19 Mayıs ve Yeşiltepe mahallelerinde bulunan Çok Amaçlı Toplum Merkezlerindeki (ÇATOM) kursiyer kadınlara verilen eğitimde, konuşan alanında uzman ekipler, Gurbet Ar Gök ve Aydın Erkan, konuşmalarında, “2018 de Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüğünün arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik sosyal hayata etkin katılımı konularında işbirliği yapılması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen eğitimlere; Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Batman Ticaret İl Müdürlüğünde görevli konu uzmanları Gurbet Ar Gök ve Aydın Erkan, Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Psikolog Azat Koyuncu ve kadın kursiyerler katıldı.

BATMAN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:55

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