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Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olaya karışan iki kişi gözaltına alındı.

Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olaya karışan iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Batman merkez Yavuz Selim Mahallesi Diyar Caddesi üzerinde yaşandı. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği Abdurahman O., bacağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kavgaya karışan iki kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

BATMAN

28 Ocak 2020 Salı

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