HDP’li Batman Belediyesi'ndeki tacizci tutuklandı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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HDP’li Batman Belediyesi'nde engeli kadın çalışanı sözlü ve fiziki taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.

Edilen bilgiye göre, Batman Belediyesi'nde makine ikmal bölümünde çalışan M.Ş.K.'nın, aynı birimde çalışan engeli Z.Ç.'yi taciz ettiği iddia edildi. Kadın çalışanın Batman Cumhuriyet Başsavcılığına şikayete bulunmasının ardından M.Ş.K, gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan M.Ş.K., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:53

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İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:40

YATSI 18:59

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