Şeyh Süleyman Bağdu ölümünün 14'üncü yılında anıldı

Batman’da, şeyh Süleyman Bağdu ölümünün 14’üncü yıl dönümünde anıldı.

Şeyh Süleyman Bağdu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyündeki Zilan Türbesi'nde anma programı düzenlendi. Türkiye'nin birçok farklı yerinden anmaya gelen binlerce vatandaş bir kilometrelik yer sofrasına yemek yedi. Her sene yapılan anma etkinliğinde onlarca kurban kesilerek gelen misafirlere ikram edildi. Türkiye’nin birçok bölgesinden ve yurt dışından gelen konuklar her sene anmaya geldiklerini ve dua ettiklerini belirtti.

Anma programı ile ilgili konuşan şeyh Selman Bağdu, "Babam 30 Ocak 2006 yılında rahmet etti. Rahmetli babam için yıl dönümü dolayısıyla mevlit verdik. Karadeniz’den, Ege’den İç Anadolu’dan Türkiye’nin dört tarafından misafirlerimiz gelmiş. Mevlit verdik, öğle namazımı kıldık. Yer sofrasında yemeğimizi yedik ve misafirlerimizi uğurladık. 14 yıldır babam rahmet etmiş. Her sene bu anmayı yapıyoruz" dedi.

