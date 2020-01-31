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Sason’dan İdlib’e yardım tırı gönderildi

İHA

Türkiye Diyanet Vakfı Batman'ın Sason İlçe Şubesi ve Sason Müftülüğü'nce başlatılan yardım kampanyası kapsamında içinde gıda, battaniye, kıyafetlerin bulunduğu yardım tırı İdlib'e gönderildi.

Sason’dan İdlib’e yardım tırı gönderildi

Türkiye Diyanet Vakfı Batman'ın Sason İlçe Şubesi ve Sason Müftülüğü'nce başlatılan yardım kampanyası kapsamında içinde gıda, battaniye, kıyafetlerin bulunduğu yardım tırı İdlib'e gönderildi.
İdlib’e ulaştırılmak üzere hazırlanan tır, düzenlenen uğurlama programı ve yapılan kontrollerin ardından mazlumlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yapılan yardımlarla ilgili uğurlama öncesi açıklamada bulunan İlçe Müftüsü Süleyman Baran, İslam coğrafyasının çok zor bir süreçten geçtiğini, hava şartlarının çok çetin olduğu ve bu günlerde mazlumlara, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzatılması gerektiğini söyledi. Baran, "Komşumuz olan ve gerçekten zor durumda bulunan Suriye İdlib bölgesine bulunan kardeşlerimiz için, Türkiye Diyanet Vakfı Sason Şubesi ve Sason İlçe Müftülüğü olarak yardım tırımızı bugün gönderiyoruz" dedi.
30 ton olan malzemelerin maliyetinin yaklaşık 52 bin lira olduğunu kaydeden Baran, verdikleri destek için Sason ve Yücebağ belediyeleri ile yardımsever vatandaşlara teşekkür etti.

BATMAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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