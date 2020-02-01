Gercüş’te uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele toplantısı yapıldı.

Toplantıda ilçe yöneticileri hazır bulunurken, uyuşturucuya karşı alınacak önlemler konuşuldu. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısında ilçede bulunan metruk bina, riskli park ve bahçelerin tespiti ile eksikliklerinin giderilmesi, arızalı sokak lambalarının onarımı konularında yapılan ve yapılacak çalışmalar belirlendi. Vatandaşları ve gençleri bilinçlendirmek adına ilçe milli eğitim müdürlüğü ve ilçe müftülüğü tarafından yapılacak çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı. Toplantı sonunda kurum amirlerinin görüş ve önerileri alınarak toplantı sona erdi.

BATMAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:52

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