Gercüş’te av komisyonu toplandı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde 20202021 av sezonu öncesinde komisyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda kamu kurum amirlerinin yanı sıra avcılarda hazır bulundu. Toplantıda ilçe idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, yabani hayvanların üreme süreleri, genel ve devlet avlakları, ava kapatılan avlaklar, yaban hayatı yerleştirme sahaları, 20202021 av sezonu öncesi doğaya yeniden yaban hayatı yerleştirme faaliyetleri, avcıların avlanma ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar, usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler konuları görüşüldü.

BATMAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:52

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