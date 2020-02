Gençleri uyuşturucudan korumak için kuruldu, sayıları 200’ü buldu

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Batman’da bir yakınını uyuşturucu yüzünden kaybeden Siraç Demir tarafından mahalledeki çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için 20 kişiyle kurulan spor kulübündeki gençlerin sayısı 200’ü buldu.

İstanbul'da ikamet eden Batmanlı Siraç Demir, bir yakınını uyuşturucu yüzünden kaybetti. Demir memleketine gelerek Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan çocukların kötü alışkanlıklara bulaşmaması için Çamlıtepespor Kulübü’nü kurdu. Mahallede bulunan parkın içindeki spor tesislerinden faydalanan çocuklar, okul dışındaki boş zamanlarında spor faaliyetleri yapmaya başladı.

Amacının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu belirten Demir, 20 kişiyle kurdukları spor kulübünde 200 çocuğun spor faaliyetlerine katıldığını söyledi. Çocuklara sadece spor alanında değil eğitim ve ahlak konularında da derslerin verildiğini belirten Çamlıtepespor Kulübü Başkanı Siraç Demir, “2019’un ekim ayında kurulan Çamlıtepespor Kulübü’nün esas amacı gençleri spora yönlendirip kötü alışkanlıklardan kurtarmaktır. Batman’da Çamlıtepespor Kulübü’nün gençlere kattığı spor, eğitim ve ahlak. Çünkü biz çocukları sadece spor alanında değil, derslerinde de yardımcı olup gelecekleriyle ilgili karar verecekleri zaman daha sağlıklı karar vermelerini sağlıyoruz. Belki ismimiz Çamlıtepespor Kulübü olarak lanse edilebilir ama Batman’ın bütün mahallelerine hitap ettiğimiz söylenebilir. Farklı mahallelerden gelen futbolcu arkadaşlarımız var. İlk kurulduğumuz zaman Çamlıtepe’den yaklaşık 1520 çocukla başlayan bu kulübün macerası şu an 150200’e yakın futbolcuyla devam ediyor” dedi.



Hayali milli takımda oynamak

En büyük hayalinin milli takımda oynamak olduğunu belirten Çamlıtepespor Kulübü öğrencisi Hozan Çetin, “Bu kulübe katılmamdaki sebeplerden biri hem derslerimde başarılı olmak hem de futbol alanında biraz daha kendimi geliştirmekti. Benim en büyük hayalim milli takımda oynamak. Bu kulübe katılarak güzel insanlarla tanıştım, büyük bir aile olduk, futbol alanında gelişme kaydediyorum. Bu kulübün bir parçası olmaktan her zaman mutluluk duymuşumdur. Yeni kurulan bir kulüp olmamıza rağmen birçok kulübe kafa tutmaya hazırız. Çok güzel eğitimler alıyoruz. Çok disiplinli bir eğitim alıyoruz. Başkanımızın desteği sayesinde kulübü daha ileriye taşımayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden Yusuf Erkan da, “Daha önceden bu kulübün kurulduğunu duydum. Kötü alışkanlıklarım vardı. Arkadaşlarım çok kötüydü. Bu kulübe katıldıktan sonra spor ve eğitim anlamında daha çok avantajlarım oldu. Ekstra Türkçe ve matematik dersleri de alıyorum. Bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.



“Batman’ın bütün gençlerine kapımızı açtık”

Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını belirten Çamlıtepespor Kulübü antrenörü Fetullah Ete ise, “Takımımızda 2030 sporcuyla antrenmanlara başladık. Takımımızın kuruluş amacı benimsetildikten sonra futbolcu sayımız 200’e ulaştı. Takımımız Çamlıtepespor ama Batman’ın bütün gençlerine hitap eden bir takım, bütün gençlerimize kapımız açık. Her geçen gün daha iyi olup sezona hazırlanmaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız çocukları sokaklardan, internet ortamlarından, sigaralı ortamdan, kötü alışkanlıktan uzak tutmak ve onları topluma faydalı birer sporcu yapmak” dedi.

