'Kapan-4 Zori'de, 180 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

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BATMAN'ın Sason ilçesinde sürdürülen 'Kapan-4 Zori' operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı yapımında kullanılan 180 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK'ya yönelik Sason ilçesi kırsalında komando birlikleri ve güvenlik korucularından oluşan 19 tim ve 222 personelin katılımıyla başlatılan 'Kapan-4 Zori' operasyonu sürüyor. 'Ara, bul, yok' taktiğiyle düzenlenen operasyonda sözde Zori bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı madde yapımında kullanılan 180 kilo amonyum nitrat, sabit telsiz ve anten kabloları, çok sayıda gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.





BATMAN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:49

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