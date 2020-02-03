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Kapan operasyonunda 180 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

İHA

Batman'ın Sason ilçesi kırsalında "Kapan4 Zori Operasyonu"nda 180 kilo amonyum nitrat, sabit telsiz ve anten kabloları, gıda, giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Batman'ın Sason ilçesi kırsalında "Kapan4 Zori Operasyonu"nda 180 kilo amonyum nitrat, sabit telsiz ve anten kabloları, gıda, giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Batman İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün bölgemizdeki faaliyetlerinin tespiti ve bulunabilecek BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla başlatılan Kapan operasyonları aralıksız olarak devam etmektedir. Bu maksatla arabulyok et taktiği ile Sason ilçesi kırsalında Batman İl Jandarma Komutanı tarafından arazide sevk ve idare edilen operasyona komando birlikleri ile güvenlik korucularından oluşan 19 tim ve 222 personel ile sözde Zori bölgesinde başlatılan Kapan4 Zori Operasyonu icra edilmektedir. Operasyon kapsamında bölge karış karış aranmakta olup, şu ana kadar kontrol edilen sığınak ve barınaklarda patlayıcı madde yapımında kullanılan 180 kilogram amonyum nitrat, sabit telsiz ve anten kabloları, çok sayıda gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Batman İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşımızın huzur ve güvenliği için BTÖ mensupları tamamen etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

BATMAN

03 Şubat 2020 Pazartesi

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